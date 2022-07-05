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”كيتيا” أعلنت “كيتيا”، المتخصصة في مجال الأثاث والديكور، عن تخفيض استثنائي في الأسعار يصل إلى 70 في المائة على مختلف المنتجات المنزلية، في جميع متاجرها بالمغرب، وعلى موقعها للتجارة الإلكترونية، وهو العرض الذي يستمر إلى غاية 31 غشت المقبل. ويشمل هذا التخفيض أزيد من 4000 منتج متنوع بدءا منأكمل القراءة »
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