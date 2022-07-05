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منذ 19 ثانية
‭”‬كيتيا‭” ‬ أعلنت‭ “‬كيتيا‭”‬،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأثاث‭ ‬والديكور،‭ ‬عن‭ ‬تخفيض‭ ‬استثنائي‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المنتجات‭ ‬المنزلية،‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬متاجرها‭ ‬بالمغرب،‭ ‬وعلى‭ ‬موقعها‭ ‬للتجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وهو‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬31‭ ‬غشت‭ ‬المقبل‭.‬ ويشمل‭ ‬هذا‭ ‬التخفيض‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬4000‭ ‬منتج‭ ‬متنوع‭ ‬بدءا‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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