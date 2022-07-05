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حوادث

“بزناس” يزلزل أمن البيضاء

منذ 15 ثانية
أشار في التحقيق إلى أسماء أمنيين يوفرون له الحماية ويساعدونه على احتكار سوق المخدرات يعيش أمنيون حالة من التوجس والارتباك بالبيضاء، بعد تسريب معلومات حول ذكر مروج مخدرات أسماءهم، أثناء التحقيق معه من قبل شرطة البرنوصي، إذ ادعى علاقته بعدد منهم وتوفيرهم الحماية له، رغم مذكرات البحث الصادرة في حقه،أكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية



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