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منذ 15 ثانية
 الرويشد في حفل بالكويت يحيي المطرب عبد الله الرويشد حفلا غنائيا يوم 13 يوليوز الجاري في الكويت، ضمن فعاليات ليالي عيد الأضحى في الكويت. ومن جهة أخرى، يحضر الفنان الرويشد ألبومه الجديد، الذي سيتم طرحه بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وهو عبارة عن “ميني ألبوم” يتكون من 5 أو 6 أغانأكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية



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