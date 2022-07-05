أســــــرة
لمعلوماتك
< على عكس النوم في وضعية الجلوس أو على البطن، فإن النوم على الظهر ووضع مخدة تحت الرأس يمنع تجمع السوائل في الرأس والوجه، وهذا مفيد لتجنب انتفاخ العينين، حسبما ورد على موقع "شونهايت تيبس" الألماني. < تجنب تناول الكحول من أهم خطوات الوقاية والعلاج، إذ يزيل الكحول السوائل منأكمل القراءة »
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