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أســــــرة

جيوب العين المنتفخة… تورمات مزعجة

منذ 21 ثانية
Young woman applying daily cream in the morning
تتكون لأسباب مختلفة وعلاجها يكون باتباع نمط حياة صحي سليم تعتبر الجيوب المنتفخة أسفل العينين تورما خفيفا، وهي شائعة الحدوث مع التقدم في العمر وضعف الأنسجة حول العينين، ويشمل ذلك بعض العضلات التي تدعم جفن العين. ومن الممكن أن تنتقل الدهون التي تساعد في دعم العينين إلى الجفون السفلية، وتتسببأكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية



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