أسواق
ريفيي” تطلق تشكيلتها المتنوعة”
أطلقت علامة “ريفيي”، في السوق، مجموعة متنوعة من منتجاتها الخاصة بحبوب الإفطار، المصنوعة من القمح الكامل وبدون نكهات صناعیة أو مواد حافظة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من كريمة الدهن (الشوكولاتة مع اللوز والفول السوداني)، وهي مكملات طبیعیة لوجبات الفطور والوجبات الخفیفة. وابتكرت العلامة علبة فريدة، تحتوي على كیسین منفصلین للحفاظ علىأكمل القراءة »
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