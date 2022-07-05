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أسواق

ريفيي‭” ‬تطلق‭ ‬تشكيلتها‭ ‬المتنوعة‭”‬

منذ 17 ثانية
مصانع‭ ‬العلامة‭ ‬مجهزة‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭      (‬خاص‭)‬
أطلقت‭ ‬علامة‭ “‬ريفيي‭”‬،‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬منتجاتها‭ ‬الخاصة‭ ‬بحبوب‭ ‬الإفطار،‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬القمح‭ ‬الكامل‭ ‬وبدون‭ ‬نكهات‭ ‬صناعیة‭ ‬أو‭ ‬مواد‭ ‬حافظة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬كريمة‭ ‬الدهن‮ ‬‭(‬الشوكولاتة‭ ‬مع‭ ‬اللوز‭ ‬والفول‭ ‬السوداني‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬مكملات‭ ‬طبیعیة‭ ‬لوجبات‭ ‬الفطور‭ ‬والوجبات‭ ‬الخفیفة‭.‬ وابتكرت‭ ‬العلامة‭ ‬علبة‭ ‬فريدة،‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬كیسین‭ ‬منفصلین‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭أكمل القراءة »


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