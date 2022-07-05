أسواق
مجموعة الإمارات” توفر فرص عمل لمغاربة”
أعلنت “مجموعة الإمارات”، عن توفير فرص لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات المغاربة للانضمام إلى عالم الطيران والسفر، لخدمة التطور التكنولوجي واستخدام التطبيقات على نطاق واسع، سواء عبر “طيران الإمارات”، أكبر ناقلة دولية في العالم، و”دناتا”، التي تعد واحدة من أكبر مزودي الخدمات الجوية الشاملة في العالم. وتقدم المجموعة للمتخصصين المغاربة الذين يقعأكمل القراءة »
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