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أسواق

مجموعة‭ ‬الإمارات‭” ‬توفر‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬لمغاربة‭” ‬

منذ 19 ثانية
أعلنت‭ “‬مجموعة‭ ‬الإمارات‭”‬،‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬لمتخصصي‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬المغاربة‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬الطيران‭ ‬والسفر،‭ ‬لخدمة‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬واستخدام‭ ‬التطبيقات‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ “‬طيران‭ ‬الإمارات‭”‬،‭ ‬أكبر‭ ‬ناقلة‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬و‭”‬دناتا‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬مزودي‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬ وتقدم‭ ‬المجموعة‭ ‬للمتخصصين‭ ‬المغاربة‭ ‬الذين‭ ‬يقع‭أكمل القراءة »


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