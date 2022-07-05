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حوادث

فرار نزلاء من مستشفى للأمراض العقلية

منذ 13 ثانية
تعيش سلطات مراكش، منذ صباح أمس (الاثنين)، حالة استنفار قصوى، بعد فرار خمسة نزلاء بمستشفى ابن نفيس للأمراض العقلية والنفسية التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس. وكشفت مصادر «الصباح»، أن من بين الفارين، أشخاصا، سبق أن صدرت في حقهم أحكام قضائية، تقضي بإدانتهم من أجل ارتكاب جنايات، مثل الضرب والجرحأكمل القراءة »


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منذ 13 ثانية



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