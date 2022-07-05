fbpx
وطنية

حمير‭ ‬في‭ ‬مسيرات‭ ‬العطش‭ ‬بتاونات

منذ 12 ثانية
جانب‭ ‬من‭ ‬المسيرة‭       (‬خاص‭)‬
سكان‭ ‬بالغوازي‭ ‬هددوا‭ ‬بالاحتجاج‭ ‬يوم‭ ‬العيد‭ ‬وجمعيات‭ ‬طالبت‭ ‬بحلول‭ ‬استعجالية‭ ‬لضحايا‭ ‬العطش أججت‭ ‬ندرة‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬غضب‭ ‬سكان‭ ‬بمناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬بإقليم‭ ‬تاونات،‭ ‬بعضهم‭ ‬خرج‭ ‬في‭ ‬مسيرات‭ ‬واحتجاجات‭ ‬للفت‭ ‬انتباه‭ ‬المسؤولين‭ ‬لمعاناتهم‭ ‬لتوفير‭ ‬المادة،‭ ‬وآخرون‭ ‬أطلقوا‭ ‬نداءات‭ ‬استغاثة‭ ‬كما‭ ‬جمعيات‭ ‬وفعاليات‭ ‬راسلت‭ ‬المعنيين‭ ‬بأمر‭ ‬أزمة‭ ‬عطش‭ ‬تتهدد‭ ‬عدة‭ ‬جماعات‭ ‬في‭ ‬صيف‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 12 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.