وطنية
حمير في مسيرات العطش بتاونات
سكان بالغوازي هددوا بالاحتجاج يوم العيد وجمعيات طالبت بحلول استعجالية لضحايا العطش أججت ندرة مياه الشرب غضب سكان بمناطق متفرقة بإقليم تاونات، بعضهم خرج في مسيرات واحتجاجات للفت انتباه المسؤولين لمعاناتهم لتوفير المادة، وآخرون أطلقوا نداءات استغاثة كما جمعيات وفعاليات راسلت المعنيين بأمر أزمة عطش تتهدد عدة جماعات في صيفأكمل القراءة »
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