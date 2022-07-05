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الرياضة

الأسود يستعدون للمونديال بأوربا

منذ 15 ثانية
الجامعة تفتح مفاوضات لبرمجة مباراتين أمام أوروغواي وإيسلندا قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إقامة تجمع إعدادي للمنتخب الوطني المغربي بأوربا، خلال تاريخ الاتحاد الدولي لإجراء مباريات دولية، الذي يصادف الفترة بين 19 و27 شتنبر المقبل، استعدادا لمونديال قطر 2022. وعلمت”الصباح”، أن جامعة كرة القدم حسمت بشكل كبير في إجراءأكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية



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