fbpx
الصباح الفني

عدلي‭ ‬يطرح‭ “‬تيتيزة‭”‬

منذ 28 ثانية
محمد‭ ‬عدلي ‭ (‬خاص‭)‬
أطلق‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬عدلي‭ ‬أحدث‭ ‬أعماله‭ ‬الغنائية‭ ‬بعنوان‭ “‬تيتيزة‭”‬،‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬والتي‭ ‬صورها‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬الفيديو‭ ‬كليب‭.‬ ويجمع‭ ‬عدلي‭ ‬في‭ “‬تيتيزة‭” ‬بين‭ ‬الغناء‭ ‬وكتابة‭ ‬الكلمات‭ ‬والألحان،‭ ‬بينما‭ ‬تولى‭ ‬توزيعها‭ ‬الموسيقي‭ ‬الفنان‭ ‬هشام‭ ‬خاتير،‭ ‬الذي‭ ‬اختار‭ ‬المزج‭ ‬بين‭ “‬الراي‭” ‬و‭”‬الشعبي‭”.‬ وتعاون‭ ‬عدلي‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬الجديد‭ ‬مع‭ ‬المخرج‭ ‬أشرف‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 28 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.