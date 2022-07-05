الصباح الفني
عدلي يطرح “تيتيزة”
أطلق الفنان محمد عدلي أحدث أعماله الغنائية بعنوان “تيتيزة”، على قناته الرسمية على “يوتوب”، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب. ويجمع عدلي في “تيتيزة” بين الغناء وكتابة الكلمات والألحان، بينما تولى توزيعها الموسيقي الفنان هشام خاتير، الذي اختار المزج بين “الراي” و”الشعبي”. وتعاون عدلي في عمله الجديد مع المخرج أشرفأكمل القراءة »
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