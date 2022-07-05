وطنية
خرق الدستور يلاحق مكتب مجلس النواب
“بلوكاج” إحالة طلبات الرأي على المؤسسات الدستورية شهدت طلبات إبداء الرأي، المحالة على المؤسسات الدستورية، «بلوكاج» سببه أعضاء مكتب مجلس النواب، الذي تحول إلى «رقيب» يقوم بعملية «تصفية» الإحالات، عوض منح فرصة للمؤسسات الدستورية بالرد على تلك الطلبات، وفق ما ينص عليه القانون. ورفض مكتب مجلس النواب، إحالة استشارة لجنةأكمل القراءة »
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