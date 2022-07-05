حوادث
مدارة تسقط نائب رئيس جماعة
تسلم 5 ملايين لتحويل مكانها وتدخلات لإخراجه من السجن لم تعد التنازلات تجدي في الإفلات من العقاب، سيما إذا تعلق الأمر بتلاعبات لها علاقة باستغلال تدبير الشأن العام، للحصول على رشاو وإتاوات عن طريق تقديم وعود كاذبة، وهو ما انطبق على نائب رئيس جماعة، يمثل اليوم (الاثنين)، أمام قاضي التحقيقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا