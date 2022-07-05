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حوادث

مدارة تسقط نائب رئيس جماعة

منذ 13 ثانية
تسلم 5 ملايين لتحويل مكانها وتدخلات لإخراجه من السجن لم تعد التنازلات تجدي في الإفلات من العقاب، سيما إذا تعلق الأمر بتلاعبات لها علاقة باستغلال تدبير الشأن العام، للحصول على رشاو وإتاوات عن طريق تقديم وعود كاذبة، وهو ما انطبق على نائب رئيس جماعة، يمثل اليوم (الاثنين)، أمام قاضي التحقيقأكمل القراءة »


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منذ 13 ثانية



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