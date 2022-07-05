وطنية
أثمنة الدواء تثير حفيظة الصيادلة
شكل المرسوم الوزاري المتعلق بشروط وكيفية تحديد ثمن بيع الأدوية، موضوع الاجتماع الذي جمع وفدا عن كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب بمديرية الأدوية والصيدلة، الجمعة الماضي. وأفادت مصادر من الكنفدرالية أن اللقاء حضره ممثل عن رئاسة الحكومة وأطر من الوزارة المكلفة بالميزانية ووكالة التأمين الصحي وصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق منظمات الاحتياطأكمل القراءة »
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