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وطنية

أثمنة‭ ‬الدواء‭ ‬تثير‭ ‬حفيظة‭ ‬الصيادلة

منذ 13 ثانية
شكل‭ ‬المرسوم‭ ‬الوزاري‭ ‬المتعلق‭ ‬بشروط‭ ‬وكيفية‭ ‬تحديد‭ ‬ثمن‭ ‬بيع‭ ‬الأدوية،‭ ‬موضوع‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬وفدا‭ ‬عن‭ ‬كنفدرالية‭ ‬نقابات‭ ‬صيادلة‭ ‬المغرب‭ ‬بمديرية‭ ‬الأدوية‭ ‬والصيدلة،‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭.‬ وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬من‭ ‬الكنفدرالية‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬حضره‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬وأطر‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالميزانية‭ ‬ووكالة‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬وصندوق‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وصندوق‭ ‬منظمات‭ ‬الاحتياط‭أكمل القراءة »


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