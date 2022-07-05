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حوادث

أضحيات للنصب على المحسنين

منذ 11 ثانية
محتالون يطوفون على المنازل وحسابات “فيسبوكية” لجمع التبرعات عاينت “الصباح”، السبت الماضي، في عدد من أحياء البيضاء أشخاصا يجمعون تبرعات من المنازل، بدعوى مساعدة الفقراء على اقتناء أضحية العيد، في الوقت الذي تحدث مصدر مطلع عن حالات مماثلة في عدد من الأقاليم لشبكات للنصب والاحتيال على المحسنين وفاعلي الخير. وأوضحأكمل القراءة »


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منذ 11 ثانية



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