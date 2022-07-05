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أسواق

نستلي‭” ‬استثمرت‭”‬ 630‭ ‬مليون‭ ‬درهم

منذ 28 ثانية
صرح‭ ‬رياض‭ ‬مزور،‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬معمل‭ “‬نستلي‭” ‬بالجديدة،‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬اعتماده‭ ‬على‭ ‬كفاءات‭ ‬بشرية‭ ‬مغربية،‭ ‬ويشهد‭ ‬على‭ ‬جاذبية‭ ‬وتنافسية‭ ‬الوجهة‭ ‬المغربية،‭ ‬ويساهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬سلسلة‭ ‬الصناعة‭ ‬الغذائية،‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والسيادة‭ ‬الصناعية‭ ‬لبلدنا‭. ‬ وقال‭ ‬مزور،‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بمرور‭ ‬سنة‭أكمل القراءة »


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