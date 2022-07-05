أسواق
نستلي” استثمرت” 630 مليون درهم
صرح رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن نجاح معمل “نستلي” بالجديدة، يرجع إلى اعتماده على كفاءات بشرية مغربية، ويشهد على جاذبية وتنافسية الوجهة المغربية، ويساهم في تنمية سلسلة الصناعة الغذائية، التي هي من ركائز الأمن الغذائي والسيادة الصناعية لبلدنا. وقال مزور، في كلمته التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بمرور سنةأكمل القراءة »
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