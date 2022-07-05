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حوادث

مصرع سائق مغربي بإسبانيا

منذ 14 ثانية
لقي سائق حافلة مغربي مصرعه، وأصيب عدد كبير من المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن بجروح متفاوتة، 3 منهم حالتهم وصفت بالخطيرة، في حادثة سير مميتة وقعت، فجر أول أمس (الأحد)، بالطريق السيار الرابطة بين غرناطة ومالقا، ما خلف حالة من الحزن والألم لدى عناصر الحرس المدني وفرق الإنقاذ الإسبانيأكمل القراءة »


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منذ 14 ثانية



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