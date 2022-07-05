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أســــــرة

شرب الماء

منذ 17 ثانية
يقدم الأطباء وخبراء التجميل، عددا من التقنيات للتخلص من انتفاخات أسفل العين، ويتعلق الأمر بشرب الماء بكميات مناسبة خلال اليوم، لأنه يساعد على جعل الجسم رطبا، مما يحافظ على البشرة ويقلل من احتباس الماء تحت الجلد، كما يجب التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، الأمرأكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية



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