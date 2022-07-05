اذاعة وتلفزيون
العلمي تزف “ماما عروسة”
المخرجة قالت إن الفيلم التلفزيوني يناقش معاناة المطلقات في قالب كوميدي اجتماعي قالت المخرجة إلهام العلمي، إنها انتهت، أخيرا، من تصوير فيلم تلفزيوني بعنوان “ماما عروسة” من إنتاج القناة الثانية “دوزيم”. وأوضحت العلمي في حديث مع “الصباح”، أن الفيلم والذي كتبته السيناريست مريم دريسي، يجمع عددا من الأسماء، ويتعلق الأمرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا