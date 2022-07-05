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اذاعة وتلفزيون

العلمي تزف “ماما عروسة”

منذ 26 ثانية
 المخرجة قالت إن الفيلم التلفزيوني يناقش معاناة المطلقات في قالب كوميدي اجتماعي قالت المخرجة إلهام العلمي، إنها انتهت، أخيرا، من تصوير فيلم تلفزيوني بعنوان “ماما عروسة” من إنتاج القناة الثانية “دوزيم”. وأوضحت العلمي في حديث مع “الصباح”، أن الفيلم والذي كتبته السيناريست مريم دريسي، يجمع عددا من الأسماء، ويتعلق الأمرأكمل القراءة »


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منذ 26 ثانية



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