وطنية
بنعلي يدعو إلى حوار سياسي وطني
دعا حزب جبهة القوى الديمقراطية الحكومة إلى اتخاذ قرارات سريعة للتحكم في ارتفاع الأسعار، والتخفيف من أثرها المدمر على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، وصعوبة مؤشرات الظرفية التي تمر منها البلاد، في ظل الارتفاع المتواتر للأسعار، وغلاء المعيشة، لها تأثيرات مباشرة على حياة فئات واسعة من المواطنين،أكمل القراءة »
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