fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 22 ثانية
إسباني‭ ‬أسوأ‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الأنترنت تخيل‭ ‬أن‭ ‬تستيقظ‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬لتكتشف‭ ‬أن‭ ‬وجهك‭ ‬قد‭ ‬ارتبط‭ ‬بعبارة‭ “‬أسوأ‭ ‬شخص‭ ‬تعرفه‭” ‬على‭ ‬الإنترنت‭. ‬يبدو‭ ‬الأمر‭ ‬وكأنه‭ ‬كابوس،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬مع‭ ‬رجل‭ ‬إسباني‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدى‭ ‬جوزيب‭ ‬ماريا‭ ‬غارسيا‭ (‬42‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬مقاطعة‭ ‬كاتالونيا‭ ‬الإسبانية‭ ‬أي‭ ‬فكرة‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 22 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.