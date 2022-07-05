الصباح الفني
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إسباني أسوأ شخص على الأنترنت تخيل أن تستيقظ في يوم من الأيام لتكتشف أن وجهك قد ارتبط بعبارة “أسوأ شخص تعرفه” على الإنترنت. يبدو الأمر وكأنه كابوس، ولكن هذا ما حدث في الواقع مع رجل إسباني. لم يكن لدى جوزيب ماريا غارسيا (42 عاما) من مقاطعة كاتالونيا الإسبانية أي فكرةأكمل القراءة »
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