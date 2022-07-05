وطنية
اتحاديو الحسيمة يحذرون من تلاعبات الانتخابات
حملت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة مسؤولية الإخلال بالمبدأ المؤدي إلى الغاء الانتخابات والأمر بإعادته، للمرشحين المطعون ضدهم، إلى جانب “تهاون وتقاعس السلطات العمومية في القيام بواجبها في حماية القوانين الجارية”. ونبهت الكتابة الإقليمية في بيان لها وبأسف شديد “عودة السلوك الماس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من قبلأكمل القراءة »
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