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وطنية

اتحاديو‭ ‬الحسيمة‭ ‬يحذرون‭ ‬من‭ ‬تلاعبات‭ ‬الانتخابات‭ ‬

منذ 8 دقائق
حملت‭ ‬الكتابة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لحزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاشتراكي‭ ‬بالحسيمة‭  ‬مسؤولية‭ ‬الإخلال‭ ‬بالمبدأ‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الغاء‭ ‬الانتخابات‭ ‬والأمر‭ ‬بإعادته،‭ ‬للمرشحين‭ ‬المطعون‭ ‬ضدهم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ “‬تهاون‭ ‬وتقاعس‭ ‬السلطات‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بواجبها‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬القوانين‭ ‬الجارية‭”. ‬ ونبهت‭ ‬الكتابة‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬وبأسف‭ ‬شديد‭ “‬عودة‭  ‬السلوك‭ ‬الماس‭ ‬بمبدأ‭ ‬المساواة‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬من‭ ‬قبل‭أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق



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