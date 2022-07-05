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“رايا والتنين الأخير” على “ديزني بلس”
حقق فيلم “رايا والتنين الأخير” نسب مشاهدة مرتفعة على منصة “ديزني بلس”، خاصة أن المنصة كانت تراهن عليه لجذب المشاهدين واعتبرته من الأعمال المميزة التي تستقطب الأطفال والمراهقين. و”رايا والتنين الأخير” فيلم رسوم متحركة من فئة الأعمال الملحمية والفانتازية، إذ تدور أحداثه في عالم آسيوي خيالي اعتاد أن يعيش فيهأكمل القراءة »
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