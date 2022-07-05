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حوادث

8 سنوات لمتهم بالاختطاف والاغتصاب

منذ 13 ثانية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة شخص، والحكم عليه ب8 سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية الاختطاف والاغتصاب تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح والسكر العلني البين وحيازة المخدرات. وجاء إيقاف المتهم بعد توصل الضابطة القضائية لدى الأمن العمومي بالجديدة، بشكاية من نادلة، أكدت فيهاأكمل القراءة »


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منذ 13 ثانية



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