وطنية
الزياني يقاضي “الأحرار” بمكناس بسبب الطاهري
تقدم عبد السلام الزياني، أحد أطر التجمع الوطني للأحرار بمكناس، وعضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، بشكاية مباشرة إلى ابتدائية مكناس، تتوفر «الصباح» على نسخة منها، ضد حزب التجمع الوطني للأحرار، في شخص رئيسه عزيز أخنوش، وأعضاء مكتبه السياسي، وممثليه القانونيين، وبدر الطاهري، من جهة أخرى، مطالبا منأكمل القراءة »
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