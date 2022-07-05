حوادث
إيقاف متهم بحيازة سلاح ناري
وضع شخص رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، للاشتباه في حيازته سلاحا ناريا دون ترخيص، واستعماله في ظروف من شأنها تعريض سلامة مواطنين للخطر. وأحيل المعني بالأمر، أمس (الاثنين)، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية تارجيست من قبل الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بإساكن بإقليم الحسيمة. تفاصيل الحادث تعودأكمل القراءة »
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