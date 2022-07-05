الصباح الفني
”شغف الشرق” ينطلق من البيضاء
سهرة غنائية لاستعادة روائع الطرب العربي بمشاركة نجوم مغاربة يحتضن فضاء “كازا أنفا بارك”، مساء اليوم (الثلاثاء)، ابتداء من التاسعة والنصف، حفلا غنائيا تحييه مجموعة من نجوم الطرب بالمغرب، تحت عنوان “شغف الشرق”. الأمسية التي تحمل شعار “سفر فني عبر الزمن بين المغرب والمشرق”، تعرف مشاركة أسماء من قبيل محسنأكمل القراءة »
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