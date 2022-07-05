fbpx
الرياضة

نهاية حزينة لموسم المحمدية

منذ 15 ثانية
هزيمة رابعة على التوالي ولاعبون ينتظرون مستحقاتهم أنهى شباب المحمدية موسمه بهزيمة جديدة بالميدان أمام مولودية وجدة (3-0)، أول أمس (الأحد)، وباستقالة رئيسه هشام أيت منة. وجرت المباراة بحضور جمهور قليل، احتج على أداء بعض اللاعبين، وطالب بإشراك لاعبين شباب، فيما غاب المدرب امحمد فاخر، بسبب إصابته بفيروس كورونا. وتجرعأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 15 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.