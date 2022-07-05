الرياضة
نهاية حزينة لموسم المحمدية
هزيمة رابعة على التوالي ولاعبون ينتظرون مستحقاتهم أنهى شباب المحمدية موسمه بهزيمة جديدة بالميدان أمام مولودية وجدة (3-0)، أول أمس (الأحد)، وباستقالة رئيسه هشام أيت منة. وجرت المباراة بحضور جمهور قليل، احتج على أداء بعض اللاعبين، وطالب بإشراك لاعبين شباب، فيما غاب المدرب امحمد فاخر، بسبب إصابته بفيروس كورونا. وتجرعأكمل القراءة »
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