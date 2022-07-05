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وطنية

الاستقلال يرفض مهرجانات “الشيخات”

منذ 11 ثانية
رؤساء جماعات يضخمون فاتورة المصاريف ويهدرون المال العام طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وزارة الداخلية بمنع رؤساء الجماعات من تنظيم المهرجانات، بسبب ما تعرفه من هدر للمال العام في زمن ارتفاع الأسعار، وتدني مستوى المعيشة، خصوصا في العالم القروي. ولم تحقق العديد من المهرجانات المنظمة، التي التهمت الملايين من المالأكمل القراءة »


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منذ 11 ثانية



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