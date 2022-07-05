وطنية
الاستقلال يرفض مهرجانات “الشيخات”
رؤساء جماعات يضخمون فاتورة المصاريف ويهدرون المال العام طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وزارة الداخلية بمنع رؤساء الجماعات من تنظيم المهرجانات، بسبب ما تعرفه من هدر للمال العام في زمن ارتفاع الأسعار، وتدني مستوى المعيشة، خصوصا في العالم القروي. ولم تحقق العديد من المهرجانات المنظمة، التي التهمت الملايين من المالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا