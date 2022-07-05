أســــــرة
”ديستي للتكنولوجيات” تدخل “البورصة”
الشركة المتخصصة في توزيع حلول التكنولوجيا تدخل المرحلة الثانية في مسلسل نموها دخلت شركة “ديستي للتكنولوجيات”، بورصة البيضاء، بعد تأشير الهيأة المغربية لسوق الرساميل، على المنشور المتعلق بإدراجها. وهي العملية التي تعتبر الأولى من نوعها بالنسبة إلى سوق الأسهم البديلة. واعتبر المسؤولون في الشركة، أن إدراج “ديستي للتكنولوجيات”أكمل القراءة »
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