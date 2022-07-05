الرياضة
أيت منة: استقالتي نهائية
قال إن المدينة لم تساير سرعته وسيواصل دعم الفريق قال هشام أيت منة إن استقالته من شباب المحمدية ومن الشركة الرياضية للنادي قرار نهائي. وأضاف أيت منة، في ندوة عقدها أول أمس (الأحد)، بقاعة الندوات بملعب البشير بالمحمدية، “استقالتي نهائية، فكرت فيها منذ مدة. لكني سأواصل دعم الفريق، مثلما كنتأكمل القراءة »
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