الرياضة
أوغندا طريق اللبؤات نحو الربع
بيدروس يحذر اللاعبات من التهاون ويطالبهن بالتركيز وتفادي الإنذارات يخوض المنتخب الوطني النسوي مباراته الثانية في نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم النسوية، التي يحتضنها المغرب إلى غاية 23 يوليوز الجاري، أمام نظيره الأوغندي، اليوم (الثلاثاء) انطلاقا من التاسعة مساء، بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعةأكمل القراءة »
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