حوادث
السجن لهاتك عرض قاصر
آخذت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما وحكمت عليه ب5 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها ومؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وهتك عرض قاصر والاتجار في المخدرات.وتوصلت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكيأكمل القراءة »
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