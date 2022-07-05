الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “من نحبهم بشدة يختارهم الغياب بدقة”. زهدي كتبت الممثلة حنان زهدي، تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “ماذا لو اخترنا الحب لنا سبيلا والسلام لنا طريقا، وتجاهلنا تفاهات الحياة قليلا؟”. الفاسي كتبت الممثلة فرح الفاسي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “لاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا