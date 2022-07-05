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الصباح الفني

قالوا

منذ 35 ثانية
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬من‭ ‬نحبهم‭ ‬بشدة‭ ‬يختارهم‭ ‬الغياب‭ ‬بدقة‭”.‬ زهدي كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬حنان‭ ‬زهدي،‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬اخترنا‭ ‬الحب‭ ‬لنا‭ ‬سبيلا‭ ‬والسلام‭ ‬لنا‭ ‬طريقا،‭ ‬وتجاهلنا‭ ‬تفاهات‭ ‬الحياة‭ ‬قليلا؟‭”.‬ الفاسي كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬فرح‭ ‬الفاسي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬لا‭أكمل القراءة »


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منذ 35 ثانية



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