وطنية
احتجاجات الجالية المغربية بموانئ إسبانيا
تشهد موانئ جنوب اسبانيا، منذ بداية الأسبوع الماضي، حالة من الاحتقان والتوتر في أوساط أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خصوصا بميناء الجزيرة الخضراء، بعدما وجدوا أنفسهم في مواجهة “جحيم” نتيجة التدفق الكبير للمسافرين وعشرات السيارات التي حلت بأرضية الميناء، وغياب التعزيزات الأمنية الضرورية، ما تسبب في ارتباك وخلل كبيرين بالنظام العام. وعبرأكمل القراءة »
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