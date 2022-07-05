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وطنية

احتجاجات‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬بموانئ‭ ‬إسبانيا

منذ 13 ثانية
اكتظاظ‭ ‬كبير‭ ‬بموانئ‭ ‬اسبانيا ‭(‬آيت‭ ‬الرموش‭)‬
تشهد‭ ‬موانئ‭ ‬جنوب‭ ‬اسبانيا،‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬حالة‭ ‬من الاحتقان والتوتر‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬أبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬المقيمة‭ ‬بالخارج،‭ ‬خصوصا‭ ‬بميناء‭ ‬الجزيرة‭ ‬الخضراء،‭ ‬بعدما‭ ‬وجدوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ “‬جحيم‭” ‬نتيجة‭ ‬التدفق‭ ‬الكبير‭ ‬للمسافرين‭ ‬وعشرات‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬بأرضية‭ ‬الميناء،‭ ‬وغياب‭ ‬التعزيزات‭ ‬الأمنية‭ ‬الضرورية،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬ارتباك‭ ‬وخلل‭ ‬كبيرين‭ ‬بالنظام‭ ‬العام‭.‬ وعبر‭أكمل القراءة »


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منذ 13 ثانية



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