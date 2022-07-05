أســــــرة
مشاكل الدورة الدموية من الأسباب
الدكتورة الحارثي قالت إن حقن “الميزوتيرابي” من أهم الحلول المتوفرة لعلاجها كشفت الدكتورة سيرين الحارثي، اختصاصية في الطب التجميلي والعلاج بالليزر، أهم أسباب الانتفاخ تحت العين. وأوضحت الحارثي في حوار مع “الصباح” أنه من بين الأسباب، اضطرابات النوم، ومشاكل في الدورة الدموية، إلى تجمع الدهون تحت العين مع التقدم فيأكمل القراءة »
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