وطنية
افتتاح المصحة الأوربية للبيضاء
فتحت المصحة الأوربية للبيضاء، أخيرا، أبوابها، بالعاصمة الاقتصادية. وهي تمتد على مساحة 5500 متر مربع، و3 طوابق مصممة وفق المعايير الدولية. وتضم المصحة الجديدة مجموعة من الأقسام الصحية المصممة وفق تقنيات حديثة، ترتكز حول معايير الجودة والسرعة في التشخيص، خاصة القسم المخصص لجراحة القلب، وقسم الأشعة وأقسام “السكانير” والتصوير بالرنينأكمل القراءة »
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