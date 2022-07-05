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وطنية

افتتاح‭ ‬المصحة‭ ‬الأوربية‭ ‬للبيضاء

منذ 12 ثانية
فتحت‭ ‬المصحة‭ ‬الأوربية‭ ‬للبيضاء،‭ ‬أخيرا،‭ ‬أبوابها،‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الاقتصادية‭. ‬وهي‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬5500‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬و3‭ ‬طوابق‭ ‬مصممة‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭.‬ وتضم‭ ‬المصحة‭ ‬الجديدة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأقسام‭ ‬الصحية‭ ‬المصممة‭ ‬وفق‭ ‬تقنيات‭ ‬حديثة،‭ ‬ترتكز‭ ‬حول‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والسرعة‭ ‬في‭ ‬التشخيص،‭ ‬خاصة‭ ‬القسم‭ ‬المخصص‭ ‬لجراحة‭ ‬القلب،‭ ‬وقسم‭ ‬الأشعة‭ ‬وأقسام‭ “‬السكانير‭” ‬والتصوير‭ ‬بالرنين‭أكمل القراءة »


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