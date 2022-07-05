حوادث
محاكمة شبكة أقراص إجهاض بسطات
متابعة متهمات في حالة اعتقال واستمرار البحث عن نقابية تنظر هيأة الجنحي التلبسي، اليوم (الاثنين)، بابتدائية سطات في ملف شبكة ترويج أقراص إجهاض على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قرر قاضي التحقيق إحالة أربع متهمات في حالة اعتقال ومتهمة خامسة تابعها في حالة سراح، ومازالت الأبحاث جارية من لدن عناصر الشرطةأكمل القراءة »
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