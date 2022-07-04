الصباح السياسي
برقية تهنئة من الملك إلى رئيس الكونغو الديمقراطية بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني . وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لفيليكس تشيسيكيدي، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب الكونغولي بالتقدم والرخاء .
ومما جاء في برقية جلالة الملك ” وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بأواصر الصداقة والأخوة المتميزة التي تجمع بين بلدينا، مجددا لفخامتكم حرصي الدائم على العمل ، سويا معكم، من أجل تعاون مشترك مثمر يعود بالنفع العميم على شعبينا” .