الملك يهنئ الحاكمة العامة لكندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الحاكمة العامة لكندا، ماري ماي سيمون، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه لماري ماي سيمون، مقرونة بأخلص المتمنيات للشعب الكندي بالسعادة والهناء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “إن تخليد المغرب وكندا، هذه السنة، الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما لتؤكد مدى إرادتهما المشتركة في إضفاء دينامية قوية على علاقات التعاون القائمة بينهما، والتي تعد بآفاق مشرقة بفضل روابط الصداقة المتميزة التي تجمعهما”.

وأضاف جلالة الملك “وإنني لواثق من قدرة بلدينا على الاستثمار الأمثل للإمكانات الهائلة التي توفرها علاقاتهما الثنائية، فضلا عن تأكيد انخراطهما المشترك والدائم من أجل خدمة السلام والرخاء في العالم”.