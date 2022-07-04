موجة حر من الأربعاء إلى السبت

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن يشهد عدد من أقاليم المملكة موجة حر تتراوح درجاتها ما بين 38 و45 درجة، ابتداء من يوم الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 42 و45 درجة، من يوم الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل، بكل من أقاليم طاطا وأسا-الزاك والسمارة ووادي الذهب.

وأضافت النشرة أنه من المرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة، تتراوح ما بين 39 و44 درجة من يوم الخميس إلى غاية يوم السبت المقبل، بكل من وزان وتاونات ومولاي يعقوب وفاس والحاجب ومكناس وصفرو وسيدي سليمان والخميسات وسيدي قاسم وبني ملال وخنيفرة وخريبكة والفقيه بن صالح وسطات واليوسفية وقلعة السراغنة والصويرة وشيشاوة ومراكش والرحامنة وتارودانت.

كما يرتقب تسجيل درجات حرارة، تتراوح ما بين 38 و43 درجة من يوم الجمعة إلى غاية يوم السبت، بكل من أقاليم العرائش والقنيطرة وبرشيد وبن سليمان وسيدي بنور والرشيدية وزاكورة وأكادير إداوتنان وإنزكان-آيت ملول، وتزنيت واشتوكة آيت باها، وكلميم وطنطان وسيدي إفني، وكذا داخل أقاليم سلا وتمارة والصخيرات والجديدة وآسفي وبوجدور.