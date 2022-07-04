الملك يهنئ رئيس بيلاروسيا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا ، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للوكاشينكو، وأصدق المتمنيات للشعب البيلاروسي بمزيد التقدم والرفاه.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” وانطلاقا مما يجمع بين المملكة المغربية وجمهورية بيلاروسيا من روابط أساسها الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، فإني أغتنم هذه المناسبة، لأؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم، من أجل ترسيخ هذه الروابط وإغناء تعاوننا الثنائي وتوسيع مجالاته، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين “.