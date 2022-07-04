وطنية
الجرعة الرابعة رسميا
أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أول أمس (السبت)، رسميا، باعتماد جرعة تذكيرية من اللقاح المضاد لفيروس “كوفيد-19” لكبار السن والأشخاص المعرضين للأمراض، لضمان الحماية من هذا الفيروس. وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا القرار يأتي في إطار تحديث الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تحصينأكمل القراءة »
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