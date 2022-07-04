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اذاعة وتلفزيون

دياز في “نتفليكس”

منذ 57 ثانية
تعود النجمة الأمريكية كاميرون دياز للتمثيل من جديد من خلال فيلم “BACK IN ACTION” على منصة “نتفليكس”، بعد ثماني سنوات من الاعتزال. وأعلن الممثل “جايمي فوكس” عن خبر عودة دياز إلى الشاشات في تدوينة له عبر تويتر، كتب فيها: “أتمنى ألا تكوني يا كاميرون غاضبة مني، لقد سجلت محادثتنا، لكنأكمل القراءة »


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منذ 57 ثانية



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