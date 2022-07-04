الصباح الفني
أغنية تجمع الغافولي ووالدته
اختار الفنان زكرياء الغافولي خوض تجربة جديدة في مساره الفني تمثلت في أداء أغنية رفقة والدته بعنوان “يا وليدي ويا الحنين”، التي حظيت بتجاوب كبير منذ الساعات الأولى لطرحها على قناته الرسمية ب”يوتوب”. وتقاسم الغافولي مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من كواليس تسجيل العملأكمل القراءة »
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