الرياضة
آسفي يستعيد ثلاثة لاعبين ضد السوالم
السوطي خضع للجراحة والعمراني يواصل الغياب يستعيد أولمبيك آسفي ثلاثة لاعبين في مباراته أمام شباب السوالم ضمن الدورة الأخيرة من بطولة القسم الأول، المقررة مساء اليوم (الاثنين). وأنهى المهاجم علي عشا عقوبة التوقيف الصادرة في حقه لمباراة واحدة بعدما جمع أربع بطاقات صفراء فرضت عليه الغياب عن المباراة السابقة أمامأكمل القراءة »
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