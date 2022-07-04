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الرياضة

منتخب الشباب يودع الألعاب المتوسطية

منذ دقيقتين
فشل المنتخب الوطني المغربي في بلوغ نهائي ألعاب البحر الأبيض المتوسط، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن انهزم في نصف النهاية أمام نظيره الإيطالي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما، مساء أول أمس (السبت) بوهران، وهي النتيجة ذاتها التي انهزم بها أمام إسبانيا في الدور ذاته في الدورة الماضية بتاراغونا.أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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