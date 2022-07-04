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الصباح الفني

ديو‭ ‬يجمع‭ ‬بلمير‭ ‬بـ‭”‬تاغني‭” ‬

منذ 8 دقائق
رجاء‭ ‬بلمير‭ (‬خاص‭)‬
أعلنت‭ ‬المغنية‭ ‬رجاء‭ ‬بلمير،‭ ‬خوض‭ ‬تجربة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الفنية،‭ ‬إذ‭ ‬ستقدم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ “‬ديو‭” ‬مع‭ ‬فنان‭ ‬آخر‭ ‬غير‭ ‬شقيقها‭ ‬عمر‭.‬ وقالت‭ ‬بلمير‭ ‬إنها‭ ‬تستعد‭ ‬لطرح‭ ‬ديو‭ ‬غنائي،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬سيجمعها‭ ‬بالرابور‭ ‬المغربي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬كامروني‭ “‬تاغني‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬سجلت‭ ‬الأغنية‭ ‬قبل‭ ‬مدة،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أنها‭ ‬صورت‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭.‬أكمل القراءة »


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