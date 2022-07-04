الصباح الفني
ديو يجمع بلمير بـ”تاغني”
أعلنت المغنية رجاء بلمير، خوض تجربة جديدة في مسيرتها الفنية، إذ ستقدم لأول مرة “ديو” مع فنان آخر غير شقيقها عمر. وقالت بلمير إنها تستعد لطرح ديو غنائي، لكن هذه المرة سيجمعها بالرابور المغربي من أصل كامروني “تاغني”، إذ سجلت الأغنية قبل مدة، ويتوقع أنها صورت على طريقة فيديو كليب.أكمل القراءة »
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