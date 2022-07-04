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الرياضة

تأجيل جمع عصبة الهواة

منذ 10 دقائق
أجلت العصبة الوطنية لكرة القدم هواة الجمع العام الانتخابي إلى غاية 22 يوليوز الجاري، بعد أن كان مقررا في 8 من الشهر ذاته، دون أن تكشف عن الأسباب وراء هذا القرار. واختارت عصبة الهواة اليوم قبل الأخير من نهاية كأس إفريقيا لكرة القدم النسوية، لعقد الجمع العام الانتخابي، رغم أنهاأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق



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