الرياضة
تأجيل جمع عصبة الهواة
أجلت العصبة الوطنية لكرة القدم هواة الجمع العام الانتخابي إلى غاية 22 يوليوز الجاري، بعد أن كان مقررا في 8 من الشهر ذاته، دون أن تكشف عن الأسباب وراء هذا القرار. واختارت عصبة الهواة اليوم قبل الأخير من نهاية كأس إفريقيا لكرة القدم النسوية، لعقد الجمع العام الانتخابي، رغم أنهاأكمل القراءة »
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