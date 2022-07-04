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مقالات الرأي

العالم‭ ‬يحترق‭… ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬لثورة‭ ‬

منذ 10 دقائق
السبيل‭ ‬الحقيقي‭ ‬الوحيد‭ ‬لأمن‭ ‬الطاقة‭ ‬هو‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬الملوِّث‭ ‬وتسريع‭ ‬الانتقال‭ ‬الطاقي‭ ‬ بقلم‭: ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش(*) اشتهر‭ ‬نيرون‭ ‬باتهام‭ ‬التاريخ‭ ‬له‭ ‬باللعب‭ ‬على‭ ‬أوتار‭ ‬قيثارته‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬روما‭ ‬تحترق‭. ‬واليوم،‭ ‬يفعل‭ ‬بعض‭ ‬القادة‭ ‬أسوأ‭ ‬من‭ ‬ذلك‭. ‬إنهم‭ ‬يصبّون‭ ‬الزيت‭ ‬على‭ ‬النار‭. ‬وهم‭ ‬يفعلون‭ ‬ذلك‭ ‬حرفيا‭. ‬فمع‭ ‬الغزو‭أكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق



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