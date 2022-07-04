مقالات الرأي
العالم يحترق… نحن بحاجة لثورة
السبيل الحقيقي الوحيد لأمن الطاقة هو التخلي عن الوقود الأحفوري الملوِّث وتسريع الانتقال الطاقي بقلم: أنطونيو غوتيريش(*) اشتهر نيرون باتهام التاريخ له باللعب على أوتار قيثارته في حين كانت روما تحترق. واليوم، يفعل بعض القادة أسوأ من ذلك. إنهم يصبّون الزيت على النار. وهم يفعلون ذلك حرفيا. فمع الغزوأكمل القراءة »
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